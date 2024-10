Ilrestodelcarlino.it - Sul nostro sito il video dell’interrogatorio

(Di lunedì 28 ottobre 2024) È un interrogatorio fiume, di oltre sei ore, quello del 25 giugno scorso: l’unico sostenuto da Louis Dassilva in qualità di formale indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, prima di trincerarsi dietro la facoltà di non rispondere nelle occasioni successive. Un interrogatorio le cui immagini sono state divulgate venerdì dalla trasmissione ‘Quarto Grado’ e che cristallizzano la versione del 34enne sul giorno del ritrovamento e il suo rapporto con Manuela. Per vederne alcuni stralci sul, inquadra il Qr Code.