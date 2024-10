Lanazione.it - Schianto mortale sulla strada Flaminia, chi era la vittima

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Foligno, 28 ottobre 2024 – Incidente, all’alba di ieri mattina, lungo la, all’altezza del chilometro 158 e 600. Due auto, una Fiat Panda e un suv Kia si sono scontrate in un frontale senza scampo. Il conducente della Fiat è morto sul colpo. In ospedale anche i quattro ragazzi che viaggiavano nel Suv grigio metallizzato che si è scontrato con la Panda. La, alla guida della Fiat, è Vincenzo Fischi, 54 anni, di Nocera Umbra, residente nella frazione di Villa Postignano. L’utilitaria stava circolando in direzione Foligno mentre il Suv stava transitando in direzione Nocera Umbra. Incidente: nelloperde la vita un 54enne Per cause in corso di accertamento, le due vetture si sono scontrate mentre procedevano in senso contrario.