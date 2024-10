Calciomercato.it - Roma, contestazione furiosa a Termini: durissimo faccia a faccia tra Pellegrini, Mancini e i tifosi | VIDEO CM.IT

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Al ritorno dellae altri senatori hanno avuto un confronto duro con circa 50 ultras: cosa è successo nella notte La notte dellaè lunga, lunghissima, sembra non finire mai. E va da Firenze fino alla capitale, casa giallorossa che in questo momento è diventata ostile alla squadra di Juric che con i viola è uscita con le ossa spaccate. Un 5-1 senza appello, in cui “abbiamo sbagliato tutto buttando 40 giorni di lavoro nel cesso”. Ma il clima nello spogliatoio del Franchi è quasi leggero rispetto a quello che ha poi ‘accolto’ i giocatori alla stazione. Laè rientrata in città intorno alle 2 della notte, con circa mezz’ora di ritardo rispetto all’iniziale tabella di marcia.