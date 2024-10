Inter-news.it - Rimedio: «Inter, tutti sostituibili. Solo un nome è indispensabile»

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Alberto, al termine del 4-4 trae Juventus a San Siro, ha commentato a Rai Sport il pareggio roboante nel derby d’Italia. INSOSTITUIBILE – Alberto, noto giornalista sportivo, ha parlato a La Domenica Sportiva su Rai Sport dopo il pareggio dell’a San Siro contro la Juventus al termine del derby d’Italia. Queste le sue parole: «Condivido il discorso sul fatto che l’abbia una rosa lunga e possa permettersi di sostituirequanti, credo però che Hakan Calhanoglu sia davveroper Simone Inzaghi. Se pergli altri si può trovare un sostituto, anche per Barella, Lautaro Martinez o Dimarco, per il turco invece credo sia difficile. Si possono sostituire, ma in questa rosa trovare un sostituto di Calhanolu è quasi possibile.