Red Bull vuole comprare il Torino Urbano Cairo smentisce | Nulla di vero

(Di lunedì 28 ottobre 2024), presidente dele di Rcs,le indiscrezioni pubblicate oggi da La Stampa su una trattativa avviata con la Redper la cessione del club granata. «Non c’èdi, non ho alcuna intenzione di vendere il, non ho incontrato nessuno», ha dettoall’Ansa. «Diciamo – ha aggiunto – che a La Stampa piace destabilizzare l’ambiente del Toro. In passato scrissero che avrei venduto a un tale Ciucciariello, stavolta almeno hanno fatto un upgrade». L’indiscrezione dell’acquisto da parte di Official Energy Drink Partner (ex Red) era arrivata in mattinata dal giornale disecondo il quale il patron del club avrebbe incontrato per tre volte gli emissari dell’amministratore delegato Mark Mateschitz. Prima per discutere della partnership. E poi della proprietà . Ma, secondo La Stampa, Redvoleva uno stadio di proprietà .