Anche Roma ha voluto ricordare Liam Payne dove i fan hanno creato un altarino in piazza Santi e Apostoli per l'ex cantante dei One direction deceduto a seguito di una caduta da una finestra presso l'hotel dove alloggiava a Buenos Aires lo scorso 16 ottobre. Foto, fiori, dediche e peluches riempiono la piccola struttura, dove i suoi ammiratori si fermano per dedicare al trentunenne un minuto di raccoglimento.

One direction in lutto. Liam Payne morto, cosa spunta a Roma

