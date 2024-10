Napolipiu.com - Meret: “Milan-Napoli? potremo toglierci delle belle soddisfazioni”

Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il portiere azzurro carica l’ambiente in vista della super sfida di San Siro Alexnon si nasconde. Il portiere delha analizzato il momento degli azzurri nel post partita di-Lecce, proiettandosi già alla sfida contro ila San Siro. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il numero uno azzurro ha sottolineato l’importanza del clean sheet contro i salentini: “Quando non subisci gol anche in partite sporche come quella col Lecce, acquisti fiducia per le prossime sfide. La concentrazione resta l’elemento chiave”. Sul momento difensivo della squadra,ha evidenziato: “Subisco pochi tiri? È fondamentale farsi trovare sempre pronti. Come nell’occasione del primo tempo, dove siamo stati bravi e anche un po’ fortunati nella respinta. Ma è il frutto del lavoro di squadra“.