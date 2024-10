“Malissimo”. Grande Fratello, per Amanda Lecciso c’è la notizia peggiore

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La puntata di stasera delpromette momenti di tensione e sorprese. In primo piano ci sarà il rientro in Casa di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, reduci dalla settimana trascorsa nella casa del Gran Hermano in Spagna. Il pubblico è in fermento per scoprire come reagiranno i compagni d’avventura, in particolare Javier Martinez, a cui verranno svelati dettagli sui giorni che Shaila e Lorenzo hanno passato lontani dall’Italia. Le dinamiche all’interno della Casa sembrano destinate a diventare ancora più esplosive. Ma le sorprese non finiscono qui: stasera farà il suo ingresso anche Federica Petagna, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, pronta a portare ulteriore movimento e scompiglio tra i concorrenti. Leggi anche: “Siamo usciti”.