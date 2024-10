Lettera43.it - Lily Allen ha ragione: Spotify e lo streaming hanno ucciso la voglia di fare musica

(Di lunedì 28 ottobre 2024), popstar inglese famosa per canzoni come Smile o Fuck You, 8 milioni di ascoltatori mensili su, ha ammesso di guadagnare più con le foto dei propri piedi su OnlyFans che con i suoi brani sulle piattaforme. Lo sfogo è arrivato dopo che una utente di X le aveva rinfacciato la bassezza di pubblicare foto dei propri piedi lì, sul social. Al suo: «Immagina di essere una delle più famose popstar al mondo e ridursi così»,ha risposto con un preciso: «Immagina di essere un’artista con 8 milioni di ascoltatori mensili suma guadagnare di più da 1000 persone che si abbonano alla tua pagine OnlyFans per avere foto dei tuoi piedi. Odia il gioco, non il giocatore». imagine being and artist and having nearly 8 million monthly listeners onbut earning more money from having 1000 people subscribe to pictures of your feet.