**Liguria: Richetti, 'impossibile ancora dare giudizio, testa a testa fino alla fine'** (Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "E' impossibile ancora dare un giudizio. E' sicuramente un testa a testa fino alla fine e quindi anche un contributo del 2 per cento è significativo. Azione ha sostenuto Orlando. Sembra che Orlando vada bene a Genova dove il sindaco è Bucci e meno nel resto della Liguria. Ma siamo ancora a meno di un terzo delle sezioni scrutinate e credo che nemmeno a metà avremo un risultato definitivo". Così Matteo Richetti di Azione a La7.

**Liguria: Richetti, 'impossibile ancora dare giudizio, testa a testa fino alla fine'**

