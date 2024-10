L’amore tra libertà e società: l’approfondimento con la Parent Coach Danyla De Vincentiis (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ospite di Giulia Capobianco nel programma “A casa di Amici” su Radio Roma News (canale 14 del digitale terrestre Lazio) la professionista Danyla De Vincentiis, Parent Coach professionista. Al centro della rubrica di questa settimana una delle hit di maggiore successo della scorsa estate, “Mon Amour” di Annalisa, una canzone ritmata, ballabile e orecchiabile, ma che all’interno nasconde anche un testo particolarmente interessante. “Questo testo in realtà, forse è uno dei primi che va a sdoganare in maniera ufficiale, sociale, culturale, il fatto che una persona possa amare, o possa essere attratta sia da un uomo che da una donna” spiega la Dottoressa De Vincentiis. ”Dal punto di vista sociale, c’è questa tendenza ad andare verso un tipo di apertura. .com - L’amore tra libertà e società: l’approfondimento con la Parent Coach Danyla De Vincentiis Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ospite di Giulia Capobianco nel programma “A casa di Amici” su Radio Roma News (canale 14 del digitale terrestre Lazio) la professionistaDeprofessionista. Al centro della rubrica di questa settimana una delle hit di maggiore successo della scorsa estate, “Mon Amour” di Annalisa, una canzone ritmata, ballabile e orecchiabile, ma che all’interno nasconde anche un testo particolarmente interessante. “Questo testo in realtà, forse è uno dei primi che va a sdoganare in maniera ufficiale, sociale, culturale, il fatto che una persona possa amare, o possa essere attratta sia da un uomo che da una donna” spiega la Dottoressa De. ”Dal punto di vista sociale, c’è questa tendenza ad andare verso un tipo di apertura.

