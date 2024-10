Israele mette al bando l'Unrwa (Di lunedì 28 ottobre 2024) Oggi sono stati votati, con ampio margine, due provvedimenti che mirano a bollare l'Agenzia dell'ONU come organizzazione terroristica e a vietare ogni contatto di Tel Aviv con essa Ilgiornale.it - Israele mette al bando l'Unrwa Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Oggi sono stati votati, con ampio margine, due provvedimenti che mirano a bollare l'Agenzia dell'ONU come organizzazione terroristica e a vietare ogni contatto di Tel Aviv con essa

Israele mette al bando l'Unrwa

