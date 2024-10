Intervento della Polizia a Roma: scoperti giovani stranieri coinvolti in attività illecite (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di cronaca si è verificato in via Flaminia, dove le forze dell’ordine sono intervenute a seguito di segnalazioni riguardanti una lite tra giovani stranieri. I poliziotti, arrivati sul posto, hanno scoperto un ambiente inquietante all’interno di un appartamento, rivelando una possibile attività criminale legata alla sostanza stupefacente. L’Intervento ha portato alla denuncia di un giovane e al sequestro di numerosi materiali compromettenti. L’Intervento della Polizia in via Flaminia La segnalazione di una controversia tra ragazzi ha spinto gli agenti ad intervenire in via Flaminia, uno dei quartieri vibranti della capitale. Al loro arrivo, i poliziotti hanno rapidamente compreso che la situazione necessitava un’ulteriore indagine. Gaeta.it - Intervento della Polizia a Roma: scoperti giovani stranieri coinvolti in attività illecite Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di cronaca si è verificato in via Flaminia, dove le forze dell’ordine sono intervenute a seguito di segnalazioni riguardanti una lite tra. I poliziotti, arrivati sul posto, hanno scoperto un ambiente inquietante all’interno di un appartamento, rivelando una possibilecriminale legata alla sostanza stupefacente. L’ha portato alla denuncia di un giovane e al sequestro di numerosi materiali compromettenti. L’in via Flaminia La segnalazione di una controversia tra ragazzi ha spinto gli agenti ad intervenire in via Flaminia, uno dei quartieri vibranticapitale. Al loro arrivo, i poliziotti hanno rapidamente compreso che la situazione necessitava un’ulteriore indagine.

Intervento della Polizia a Roma: scoperti giovani stranieri coinvolti in attività illecite

