In Liguria Bucci vince di misura, centrodestra tiene la Regione

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (askanews) – Marco, sindaco uscente di Genova e candidato della coalizione di, è il nuovo presidente della. Succede a Giovanni Toti, dimissionario dopo essere stato coinvolto in una inchiesta giudiziaria. Ha sconfitto Andrea Orlando, deputato del Pd, con un distacco di poco superiore all’1 per cento dei voti. Al risultato definitivo in tarda serata mancano poche sezioni, ma non ci sono dubbi sostanziali: l’affluenza supera di poco il 53 per cento degli aventi diritto, il vincitore ha raggiunto il 48,80 per cento, lo sconfitto il 47,34 per cento. Tra i dati più significativi della serata elettorale, il risultato deludente perproprio nella circoscrizione che comprende il capoluogo regionale del quale è primo cittadino. Qui Orlando ha sfiorato il 50 per cento mentrenon è arrivato al 47.