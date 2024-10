Abruzzo24ore.tv - Giallo al cimitero: pensionata trovata morta, autopsia e indagini in corso

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Chieti - Una donna di 75 anni rinvenuta senza vita,inper chiarire le cause. Il caso di Giuliana Leccese,e ex dipendente dell’amministrazione provinciale di Chieti, ha sconvolto la comunità locale. Ieri pomeriggio, intorno alle 14, è statapriva di vita all'interno del, riversa a terra davanti alla tomba di famiglia con un sacchetto di plastica sulla testa. L’è stata disposta per determinare le cause del decesso e lesono affidate ai carabinieri. La donna era uscita da casa poco prima delle 11, con l'intenzione di recarsi in auto alle Poste per effettuare un prelievo di denaro. Preoccupato per il suo ritardo, il marito ha tentato di contattarla ripetutamente, senza ricevere alcuna risposta.