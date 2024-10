Gaeta.it - Formia: l’amministrazione comunale sotto accusa per la mancanza di avvocatura interna

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I consiglieri comunali Luca Magliozzi e Alessandro Carta, rappresentanti del Gruppo PD-DemoS-FPdS, hanno presentato un’interrogazione al sindaco di, sollevando preoccupazioni sul funzionamento della Giunta in ambito legale. Ladi un’ha generato situazioni critiche nella gestione dei contenziosi. Le scelte, considerate discussi, della Giunta sonola lente d’ingrandimento, evidenziando problemi di rappresentanza legale per l’ente locale. Criticità nella gestione dei contenziosi Negli ultimi mesi, alcune decisioni della Giunta dihanno sollevato interrogativi. Davanti a situazioni delicate, come cause di diffamazione contro alcuni giornalisti,ha mostrato una reazione eccessiva, mentre in questioni fondamentali per la città è sembrata mancare di difesa adeguata.