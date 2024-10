Puntomagazine.it - Club Scherma Salerno, il fiorettista Giuseppe Di Martino bronzo nella prova nazionale Cadetti di La Spezia

(Di lunedì 28 ottobre 2024)Diconquista ilPrimadi fioretto a LaLA– Prima garadella stagione e primo podio per ilDidel. Il talento vietrese classe 2009 si è classificato al terzo postoPrimaper le armi convenzionali andata in scena nel weekend a La, tappa che ha inaugurato il percorso verso i Campionati Italiani Under 17 in programma a Terni nel maggio 2025. Nel fioretto maschile, in una gara-maratona da ben 226 partecipanti,Diha cominciato il suo percorso sulle pedane liguri con sei vittorie in altrettanti assalti della fase a gironi. A seguire, nel tabellone ad eliminazione diretta ha superato 15-5 il ternano Romagnoli, per 15-0 il fiorentino Rocchini e con il punteggio di 14-13 il torinese Richiardi.