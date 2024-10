Carol confessa il suo inganno nello sneak peek della seconda stagione di The Walking Dead | Daryl Dixon

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)il suodi The(Melissa McBride) e(Norman Reedus) si sono finalmente riuniti nell’ultimo episodiodi The. Tuttavia, dopo aver superato questo momento gioioso ma complicato, ora devono affrontare le conseguenze da vecchi. Tutte le bugie cheha raccontato fino a questo momento stanno per giungere a un punto cruciale nell’episodio 5 di The Book of, intitolato “Vouloir, C’est Pouvoir”, che vedrà i sopravvissuti, ormai provati dalla battaglia, tornare da Ash (Manish Dayal) per spiegare la situazione. In vista dell’episodio di domenica prossima, Collider può condividere in esclusiva unoche vedeaprirsi finalmente consu come sia riuscita a convincere Ash a portarla in Francia.