Oasport.it - ATP Parigi-Bercy 2024, Darderi esce subito di scena contro un Griekspoor dominante al servizio

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Si fermail cammino di Lucianonell’ultimo Masters 1000 della stagione, quello di. L’azzurro è stato sconfitto in due set dall’olandese Tallon, numero 39 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-3 6-4 dopo neanche un’ora di gioco (58 minuti). Sarà dunquead affrontare Alexander Zverev al secondo turno in un remake della sfida giocata qualche settimana fa a Shanghai. Una partita che ha vistodominare al. Sono addirittura diciannove gli ace messi a segno dall’olandese, che ha vinto il 97% dei punti quando ha servito la prima (36/37).non ha avuto alcuna palla break a disposizione, condavvero in una delle sue migliori versioni, come dimostrano i ventotto vincenti ottenutii tredici dell’azzurro.