AI e birra artigianale si incontrano con il Calendario dell' Avvento 2024 di Birre da Manicomio | un' avventura tra pirati e quiz

(Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) - Milano, 28 ottobreda, l'eCommerce di punta in Italia nel settoreartigianali, in collaborazione con Fattoretto Agency (agenzia specializzata in SEO data driven e AI), annuncia il lancio del suo nuovo, il progetto che unisce creatività e tecnologia attraverso l'uso'intelligenza artificiale (AI). Iloffre ai consumatori non solo un prodotto di alta qualità , ma un'esperienza interattiva che fonde, storytelling e giochi, in un mondo ispirato all'piratesca. Grazie all'integrazione'AI in ogni fase del processo creativo,daha trasformato il classicoin una piattaforma di intrattenimento multicanale.