Una domenica speciale a Bucchianico: finale della mtb cup e festeggiamenti per i campioni (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il comune di Bucchianico si prepara ad accogliere una domenica memorabile il 3 novembre, dedicata interamente al mondo della mountain bike. Sarà l'occasione perfetta per celebrare la conclusione del circuito Abruzzo Mtb Cup, che in questo anno ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti in sette prove avvincenti. Location delle competizioni sono stati luoghi iconici della regione come Aielli, Scanno, Campo di Giove, e molti altri, rendendo il circuito non solo un evento sportivo ma anche un viaggio nel cuore dell'Abruzzo. Programma della giornata: escursione mattutina e premiazioni pomeridiane La giornata avrà inizio nel cuore di Bucchianico, con un ritrovo previsto alle 9:00 in piazza San Camillo De Lellis per un'escursione in bicicletta.

