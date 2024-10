Trova 250 euro al bancomat e se li intasca: denunciato (Di domenica 27 ottobre 2024) Va allo sportello e prende i soldi dimenticati da qualcuno prima di lui. I Carabinieri lo identificano e lo denunciano. L’episodio risale a qualche mese fa quando un 50enne parmigiano, ha prelevato dallo sportello bancomat di una banca di Noceto 250euro ma poi preso da mille pensieri si è Parmatoday.it - Trova 250 euro al bancomat e se li intasca: denunciato Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Va allo sportello e prende i soldi dimenticati da qualcuno prima di lui. I Carabinieri lo identificano e lo denunciano. L’episodio risale a qualche mese fa quando un 50enne parmigiano, ha prelevato dallo sportellodi una banca di Noceto 250ma poi preso da mille pensieri si è

