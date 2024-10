Ilrestodelcarlino.it - Smurano la cassaforte ad Aguscello di Ferrara, colpo da trentamila euro

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 – Sono entrati dalla finestra del bagno e hanno puntato dritti all’armadio blindato, smurandolo. Sono arrivati con il favore del buio e in pochi minuti se ne sono andati, lasciando dietro di sé danni e una scia di amarezza tra gli abitanti di, frazione che da tempo combatte con la piaga dei furti in abitazione. L’ultimo episodio in ordine di tempo risale alla serata di venerdì. Nel mirino un’abitazione di via Ricciarelli, a pochi metri dalla parrocchia. I malviventi, secondo le prime ricostruzioni, hanno agito intorno alle 19.15. Per raggiungere il loro obiettivo si sono aperti un varco attraverso la rete della casa confinante per poi staccare le inferriate e intrufolarsi attraverso la finestra del bagno. Una volta dentro, sono andati asicuro.