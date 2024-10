Oasport.it - Sci alpino, Luca De Aliprandini: “Non butto via questo 10° posto, arriveranno le mie piste…”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Inizia con un decimola stagione diDe. Il nativo di Cles, infatti, ha completato la top10 del gigante di Soelden (Austria) gara che ha alzato il sipario sulla Coppa del Mondo 2024-2025. Il ghiacciaio del Rettenbach ci ha regolato una prima prova dell’anno davvero emozionante con uscite di scena illustri (Marco Odermatt), cadute e risultati a sorpresa. Non si può non definire in altra maniera la clamorosa tripletta norvegese di oggi. Alexander Steen Olsen, infatti, ha centrato il successo con due manche di livello superiore, chiudendo davanti ai connazionali Henrik Kristoffersen a 65 centesimi e Atle Lie McGrath a 66. Quarta posizione pers Braathen Pinheiro (norvegese che, però, ora gareggia con bandiera brasiliana) a 90 centesimi, quinto il nostro Alex Vinatzer a 1.10, mentreDeè decimo a 1.