Ilrestodelcarlino.it - San Costanzo avanti tutta, passo falso Avis

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) maior 1 mercatellese 0 MAIOR: Mengacci, Sbrega (17’ st Ordonselli D.), Antinori, Modesti (6’ st Pagnoni), Rosetti, Sannipoli, Tartaglia, Fossa M., Cinotti, Menconi (23’ st Cecchini), Damiani. All. Stocchi MERCATELLESE: Muscinelli, Sansuini, Ndoj R. (15’ st Cerpolini), Contucci, Rocco, Bricca, Matteucci (17’ st Rasponi), Ndoj K. (34’ st Sarre), Palazzi, Ciaffoni (22’ st Benedetti), Corsini. All. Bruscia Arbitro: Montaboddi di Macerata Rete: 32’ pt Tartaglia MONTEMAGGIORE AL METAURO Dopo la fase di studio la prima azione pericolosa è degli ospiti, Corsini lascia partire un tiro ad incrociare che sfiora il palo. Alla mezz’ora si sblocca il risultato, Menconi pennella sulla testa di Tartaglia che schiaccia in porta. Gli ospiti ci riprovano, Corsini scarica per Rocco ma Mengacci blocca.