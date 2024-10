Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo di Halloween, le previsioni segno per segno con i tarocchi: “Scorpione, il tuo Arcano è la Morte. Sagittario, prendi nota dei sogni che fai”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Guardava le stelle all’Osservatorio astronomico per ore, riconosceva le costellazioni e le collegava agli studi dell’astrologia contemporanea. Così Mirko Olindo, un ragazzo di 28 anni di Pescara, laureato all’Accademia di Belle Arti di Milano, un giorno ha deciso di trasformare la sua passione in un progetto. La piattaforma Novavista per il benessere spirituale, fondata con alcuni amici (Marco De Franco, Manuel Colonna e Antonio Mantella) solo due mesi fa è oggi un punto di riferimento per chi è interessato all’astrologia, alla tarologia, al reiki e alla spiritualità in generale. Con 15mila follower fra sito e social. “Abbiamo lanciato Novavista a Milano la scorsa estate con un evento dedicato. Non ci aspettavamo tanto interesse. Abbiamo dovuto lasciare fuori pubblico”. Perché tanto successo? “All’inizio la nostra era solo una pagina Instagram nata per coprire un vuoto.