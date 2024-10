“Non chiudere gli occhi": nel Milanese la Camminata antiviolenza di Rete Viola Adda Martesana (Di domenica 27 ottobre 2024) Liscate (Milano) – Una Camminata per quattro comuni e un "no" corale alla violenza sulle donne. Sono stati centinaia i partecipanti alla quinta marcia della Rete antiviolenza Viola Adda Martesana, preziosissimo momento di sensibilizzazione ma anche, grazie alle offerte e alle iscrizioni, altrettanto prezioso momento di raccolta fondi a favore della corazzata che gestisce, sul bacino, cinque sportelli antiviolenza e numerose attività di prevenzione e informazione. Quest'anno nuova formula, e quattro camminate in contemporanea e "in collegamento", con partenze a Liscate, Pozzo d'Adda, Segrate e Carugate. Altra novità i primi sponsor ufficiali, in testa Bcc e Carrefour. La "Camminata Viola" una consuetudine avviata sin dal primo anno di attività della Rete. Lo slogan, quello di sempre, "Non chiudere gli occhi". Ilgiorno.it - “Non chiudere gli occhi": nel Milanese la Camminata antiviolenza di Rete Viola Adda Martesana Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Liscate (Milano) – Unaper quattro comuni e un "no" corale alla violenza sulle donne. Sono stati centinaia i partecipanti alla quinta marcia della, preziosissimo momento di sensibilizzazione ma anche, grazie alle offerte e alle iscrizioni, altrettanto prezioso momento di raccolta fondi a favore della corazzata che gestisce, sul bacino, cinque sportellie numerose attività di prevenzione e informazione. Quest'anno nuova formula, e quattro camminate in contemporanea e "in collegamento", con partenze a Liscate, Pozzo d', Segrate e Carugate. Altra novità i primi sponsor ufficiali, in testa Bcc e Carrefour. La "" una consuetudine avviata sin dal primo anno di attività della. Lo slogan, quello di sempre, "Nongli".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Non chiudere gli occhi": nel Milanese la Camminata antiviolenza di Rete Viola Adda Martesana - Liscate (Milano) – Una camminata per quattro comuni e un "no" corale alla violenza sulle donne. Sono stati centinaia i partecipanti alla quinta marcia della Rete Antiviolenza Viola Adda Martesana, pre ... (ilgiorno.it)

Povertà. Russo (Alleanza): “Non chiudere gli occhi di fronte ad emergenza sociale strutturale e globale”. “In Italia misure non adeguate” - “Bisogna cambiare passo e bisogna farlo subito, a livello politico, economico e culturale. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte a numeri che ci parlano di una emergenza sociale strutturale e ... (difesapopolo.it)

Povertà. Russo (Alleanza): “Non chiudere gli occhi di fronte ad emergenza sociale strutturale e globale”. “In Italia misure non adeguate” - Non possiamo chiudere gli occhi di fronte a numeri che ci parlano di una emergenza sociale strutturale e globale”. Ne è convinto Stefano Russo, portavoce di Alleanza contro la povertà in ... (agensir.it)

Ospedali. Dossier di Cittadinanzattiva: "No a chiusure solo in base al numero di posti letto". Ecco i "piccoli" da non chiudere - al PO di Bisceglie (dove la sala operatoria non è a norma). L’ospedale di Matelica nelle Marche verrà chiuso - segnala Cittadinanzattiva - ma qui i collegamenti stradali sono precari ... (quotidianosanita.it)