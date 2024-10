Mara Venier in ospedale per l'operazione all'occhio: «Quinto intervento per il problema alla retina». In dubbio Domenica In (Di domenica 27 ottobre 2024) Mara Venier preoccupa i suoi fan. La conduttrice di Domenica In, a poche ore dalla diretta del talk show ha condiviso un aggiornamento sulle sue condizioni di salute, rivelando di essere in una Leggo.it - Mara Venier in ospedale per l'operazione all'occhio: «Quinto intervento per il problema alla retina». In dubbio Domenica In Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di domenica 27 ottobre 2024)preoccupa i suoi fan. La conduttrice diIn, a poche ore ddiretta del talk show ha condiviso un aggiornamento sulle sue condizioni di salute, rivelando di essere in una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mara Venier in ospedale per l'operazione all'occhio: «Quinto intervento per il problema alla retina». In dubbio Domenica In - Mara Venier preoccupa i suoi fan. La conduttrice di Domenica In, a poche ore dalla diretta del talk show ha condiviso un aggiornamento sulle sue condizioni di salute, rivelando di essere in ... (msn.com)

Mara Venier parla dopo lo scandalo: l’intervista che cattura l’attenzione - Al timone ci sarà ancora una volta Mara Venier, icona irrinunciabile della televisione italiana, pronta a condividere un pomeriggio di emozioni in compagnia dei suoi telespettatori. Questa edizione ... (assodigitale.it)

Mara Venier compie 74 anni: ripercorriamo i momenti più significativi della sua carriera - Nata a Venezia il 20 ottobre 1950, Mara Venier si è avvicinata inizialmente al mondo dello spettacolo come attrice. Gli anni ’70 e ’80 hanno segnato il suo debutto cinematografico, lavorando con ... (rumors.it)

Mara Venier festeggia 74 anni con i nipotini e diversi amici vip a casa sua: guarda chi c’era - Mara Venier festeggia 74 anni con i nipotini e diversi amici vip a casa sua: guarda chi c’era alla pazza serata ... (gossip.it)