Agi.it - Maltempo, frane e allagamenti tra Piemonte e Sardegna. Due dispersi

(Di domenica 27 ottobre 2024) AGI - Per la giornata di oggi la Protezione civile ha diramato l'allerta arancione su alcuni settori die Liguria e nell'area del delta del Po in Emilia-Romagna. Allerta gialla invece su gran parte dellae su altre zone di, Liguria ed Emilia-Romagna, oltre a Toscana, Veneto, Valle d'Aosta e Lombardia. Un disperso ine centinaia di richieste di soccorso Il Sude l'Oristanese sono stati colpiti nella notte da violente e intense piogge che hanno causato allarme esoprattutto nel Campidano. In provincia di Cagliari i vigili del fuoco hanno ricevuto dalle 22 di ieri oltre 160 le richieste di soccorso, nei comuni di Villasor, Pabillonis, Vallermosa, dove nella notte sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia in un breve lasso di tempo, Teulada, Decimoputzu, Siliqua, Cagliari, Villaspeciosa.