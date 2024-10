La moviola Inter-Juventus, netti i rigori dati ai nerazzurri: perché il mani di Dumfries è ininfluente (Di domenica 27 ottobre 2024) La moviola di Inter-Juventus: l'arbitro Guida concede due rigori ai nerazzurri nel primo tempo. Netto il fallo di Danilo su Thuram così come quello di Kalulu su Dumfries, decisione corretta del direttore di gara e del VAR anche per quanto riguarda il tocco di mano dell'olandese che a termini di regolamento era da considerarsi ininfluente. Fanpage.it - La moviola Inter-Juventus, netti i rigori dati ai nerazzurri: perché il mani di Dumfries è ininfluente Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ladi: l'arbitro Guida concede dueainel primo tempo. Netto il fallo di Danilo su Thuram così come quello di Kalulu su, decisione corretta del direttore di gara e del VAR anche per quanto riguarda il tocco di mano dell'olandese che a termini di regolamento era da considerarsi

