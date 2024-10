Juventus, contro l'Inter la formazione più giovane degli ultimi 30 anni in un derby d'Italia (Di domenica 27 ottobre 2024) La sfida tra Juventus e Inter consegna molti spunti e aspetti su cui riflettere. A far parlare sono anche le scelte di formazione di Thiago Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 27 ottobre 2024) La sfida traconsegna molti spunti e aspetti su cui riflettere. A far parlare sono anche le scelte didi Thiago

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus, contro l'Inter la formazione più giovane degli ultimi 30 anni in un derby d'Italia - La sfida tra Juventus e Inter consegna molti spunti e aspetti su cui riflettere. A far parlare sono anche le scelte di formazione di ... (msn.com)

Nel riscaldamento prima del Derby d'Italia il saluto dei due figli di Lilian, per la prima volta contro - Uno ha la pettorina gialla delle riserve, l’altro la classica divisa da riscaldamento di chi partirà dal primo minuto. Il primo, Kephren, si avvicina a piccoli passi dalla sua metà campo. Il secondo, ... (gazzetta.it)

I convocati della Juventus per il Derby d'Italia contro l'Inter - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Inter, Asllani non recupera: le condizioni, Inzaghi ha scelto Zielinski dal 1' contro la Juventus - Kristjan Asllani alza bandiera bianca. Il centrocampista albanese sente ancora dolore al ginocchio, ma sarà comunque portato in panchina dal tecnico Simone Inzaghi,. (msn.com)