Italian Uppercut #195 – SAJ Final Bout 3 Report (Di domenica 27 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scena Italiana, oggi ospito il buon Alessio “Motro” Morosi, che ci racconta lo Show della Squash A Jobber “Final Bout 3”, andato in scena lo scorso 12 Ottobre a Cesate (MI). Buongiorno amici di Zona Wrestling qui sotto trovate il Report dello show più importante della SAJ, Final Bout giunto alla terza edizione. Ne ha fatta di strada dal 2022 la compagnia milanese, oggi avremo un match di unificazione dei titoli, rese dei conti, match con volti internazionali e un main event storico, mai come oggi il regno di Luke Jacobs è stato a rischio. Tutti e 70 gli spettatori sono caldi e pronti per questo grande show in Via Dante 72 a Cesate (Mi). Zonawrestling.net - Italian Uppercut #195 – SAJ Final Bout 3 Report Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scenaa, oggi ospito il buon Alessio “Motro” Morosi, che ci racconta lo Show della Squash A Jobber “3”, andato in scena lo scorso 12 Ottobre a Cesate (MI). Buongiorno amici di Zona Wrestling qui sotto trovate ildello show più importante della SAJ,giunto alla terza edizione. Ne ha fatta di strada dal 2022 la compagnia milanese, oggi avremo un match di unificazione dei titoli, rese dei conti, match con volti internazionali e un main event storico, mai come oggi il regno di Luke Jacobs è stato a rischio. Tutti e 70 gli spettatori sono caldi e pronti per questo grande show in Via Dante 72 a Cesate (Mi).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italian Uppercut #195 – SAJ Final Bout 3 Report - Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scena italiana, oggi ospito il buon Alessio “Motro” Morosi, che ci racconta lo Show della Squash A Jobber “Final Bout 3”, andato in scena lo scorso 12 ... (zonawrestling.net)

Italian Uppercut #194 – NWE American Wrestling Report - Nuovo appuntamento con l'editoriale dedicato alla scena italiana, torno ad ospitare il buon Aldo, che ha seguito lo scorso 12 Ottobre al PalaPartenope di Napoli lo Show "American Wrestling" della NWE, ... (zonawrestling.net)

YouTube: film completi gratis in italiano | Ottobre 2024 - Proprio così, se non lo sapete esiste la possibilità di vedere tramite YouTube film completi gratis e in italiano (ma anche in altre lingue). In questa guida voglio segnalarvi una serie di modi per ... (tuttotek.it)

Italians streaming - Scopri dove vedere Italians in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Italians in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi per la ... (comingsoon.it)