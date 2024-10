Ilgiorno.it - Infermieri "dimezzati". Scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)in corsia nel turno di notte e sostituiti da operatori socio sanitari, la proposta aziendale fa infuriare i sindacati. Le sigle Cisl, Nursind e Nursing up annunciano agitazione e azioni di protesta. L’Asst Melegnano Martesana fa chiarezza in una lunga nota: "Provvedimenti e progettualità a rigore di normativa. E che ripristinano, peraltro, quanto già era in passato". La preannunciata modifica dei turnistici notturni riguarda il reparto per pazienti subacuti a Melzo (dove sono stati accolti i pazienti precedentemente ospitati a Vaprio d’Adda) e, in prospettiva, l’Oncologia dell’ospedale di Cernusco. In corsia di notte non più duedi turno, ma uno solo, affiancato da un operatore socio sanitario (Oss). Per i sindacati una proposta irricevibile: "Oss e infermiere sono due professioni differenti".