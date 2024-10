Caos Bologna-Milan Corsport | Così Saputo ha stoppato Lega e Milan

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Una telefonata internazionale per fermare tutto. Il Corriere dello Sport rivela un retroscena sulto ae al rinvio per via del maltempo che tanto ha fatto discutere. Mentre gli “angeli del fango” spalavano nel quartiere dello stadio, inSerie A ao si decideva il destino di questa partita dopo la presa di posizione del sindaco Lepore. L’orientamento della governance del calcio italiano, però, era quello di giocare, ma da oltreoceano il numero uno del club felsineo ha deciso di intervenire e ha chiamato l’ad Fenucci. Il quotidiano sportivo romano rivela cosa gli avrebbe detto: in sostanza, lo ha informato che, per il grande rispetto che ilha nei confronti della città e della sua sofferenza, il club non sarebbe andato a giocare in nessun altro stadio. A costo di subire lo 0-3 a tavolino.