Bruno Barbieri - 4 Hotel termina stasera su Sky e NOW: il Trentino Alto-Adige è l'ultima tappa (Di domenica 27 ottobre 2024) Si chiude anche questa settima stagione di 4 Hotel per Bruno Barbieri, che, per l'ultima puntata, stasera su Sky Uno e NOW, vola sulle vette del Trentino Alto-Adige per scoprire gli Hotel più romantici. Per la sua ultima puntata di stagione, in onda stasera su Sky Uno alle 21:15 e anche in streaming su NOW, Bruno Barbieri - 4 Hotel ha scelto l'incantevole sfondo delle Dolomiti. L'appuntamento finale del settimo ciclo di episodi della show Sky Original realizzato da Banijay Italia si svolge infatti sulle vette del Trentino-Alto Adige, meta perfetta per gli amanti della natura ma anche per le coppie alla ricerca di atmosfere romantiche non scontate. Un rifugio dalla frenesia della vita quotidiana tra vette imponenti e vallate verdissime: il Trentino Alto-Adige è la meta ideale per provare a riconnettersi non soltanto Movieplayer.it - Bruno Barbieri - 4 Hotel termina stasera su Sky e NOW: il Trentino Alto-Adige è l'ultima tappa Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Si chiude anche questa settima stagione di 4per, che, per l'puntata,su Sky Uno e NOW, vola sulle vette delper scoprire glipiù romantici. Per la suapuntata di stagione, in ondasu Sky Uno alle 21:15 e anche in streaming su NOW,- 4ha scelto l'incantevole sfondo delle Dolomiti. L'appuntamento finale del settimo ciclo di episodi della show Sky Original realizzato da Banijay Italia si svolge infatti sulle vette del, meta perfetta per gli amanti della natura ma anche per le coppie alla ricerca di atmosfere romantiche non scontate. Un rifugio dalla frenesia della vita quotidiana tra vette imponenti e vallate verdissime: ilè la meta ideale per provare a riconnettersi non soltanto

Bruno Barbieri 4 Hotel : L'Ultima Sfida di questa stagione arriva in Trentino e va in onda Stasera su Sky e NOW - Siamo arrivati all'ultima tappa di questa stagione di Bruno Barbieri - 4 Hotel. Per la sfida finale di questo ciclo di episodi, lo chef stellato ed esperto in ospitalità, arriverà in Trentino alla scoperta delle strutture ricettive migliori per un ... (Comingsoon.it)

