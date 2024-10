Ilfattoquotidiano.it - Ballando con le stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si baciano appassionatamente in pista. Selvaggia Lucarelli: “C’è trippa per gatti?”

(Di domenica 27 ottobre 2024) La performance dicon leieri sera in diretta su Rai1 ha infiammato il gossip. I due, che hanno ormai conquistato il cuore dei giudici puntata dopo puntata, si sono classificati al secondo posto. Il pubblico è rimasto incantato dall’intensità del loro ballo, culminato con due baci appassionati sulla bocca, lasciando il dubbio di una possibile relazione tra i due.ha mostrato grande trasporto nelle esibizioni tanto che Rossella Erra, opinionista del programma e “voce del popolo”, non ha potuto fare a meno di commentare: “Questo viaggio a Londra vi ha fatto molto bene!che è stato un po’ in sottrazione ha fatto un bellissimo lavoro con!”.