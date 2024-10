Oasport.it - ATP Basilea 2024, Mpetshi Perricard trionfa in finale su Shelton e avvicina la top-30

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il tennis francese sogna in grande con Giovanni. Il diciannovenne di Lione ha conquistato il suo secondo titolo della carriera nell’ATP 500 di, battendo inl’americano Bencon il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’0ra e ventotto minuti di gioco. Una vittoria di grande prestigio per il transalpino contro un avversario che è considerato una delle stelle del futuro del tennis mondiale, livello a cui potrebbe anche ambire ora proprio il francese. Con questa vittoriasialla Top-30 del ranking mondiale e in queste settimane cercherà di migliorarsi ancora per garantirsi di essere testa di serie negli Slam. Una partita dove il servizio ovviamente è stato un colpo importantissimo, essendo entrambi tra i migliori servitori del circuito.