Lanazione.it - Allagamenti a Orbetello: "Svolta un’azione capillare di pulizia delle caditoie"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Le forti precipitazioni di questi ultimi giorni hanno provocato, che secondo alcuni sono stati provocati anche da unainsufficiente di tombini e. Una domanda che abbiamo girato direttamente a Luca Minucci, assessore comunale all’ambiente di. Su molti social, in effetti, si individuano come cause degliavvenuti nella cittadina lagunare sia la mancatafognature che quella dei tombini. Una problematica che, in effetti ormai da molti anni viene affrontata dall’Amministrazione comunale. Fermo restando che la posizione del centro storico, posta in mezzo alla laguna, con l’afflusso di fiumi importanti come l’Albegna e l’Osa, non agevola la situazione, attività di prevenzione sono quanto mai necessarie.