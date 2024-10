Gaeta.it - Terribile scoperta a Chieti: donna di 75 anni trovata morta in cimitero, in corso le indagini

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel pomeriggio di ieri, una tragicaha scosso la comunità di. Unadi 75è statasenza vita neldella città, accasciata davanti alla tomba di famiglia. La vittima aveva un sacchetto di plastica sulla testa e il suo decesso ha subito suscitato preoccupazioni e interrogativi in merito alle circostanze che hanno portato a tale dramma. I Carabinieri sono attualmente impegnati nelleper chiarire i dettagli della vicenda, mentre un’autopsia è stata disposta per accertare le cause della morte. I fatti: il ritrovamento dellaDalle prime ricostruzioni, sembra che lafosse uscita di casa intorno alle 11 del mattino. Si era recata al, a pochi chilometri dalla sua abitazione, con l’intento di effettuare un prelievo in banca, ma tragicamente non è mai tornata.