Anteprima24.it - San Marco dei Cavoti, carenza idrica: la lettera aperta del consigliere Donato Costantini

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo laall’amministrazione comunale di Sandeidelcomunale di minoranza. Il sottoscrittoin qualità didi minoranza intende portare all’attenzione della Giunta e di tutta l’Amministrazione comunale del problema sempre più grave dellae dispersionenel nostro comune. Come ben noto, a tutti tale problematica si aggrava puntualmente durante il periodo estivo, a causa di motivi strutturali e del cambiamento climatico, che non risparmia neanche il nostro territorio. Questo impatto negativo si riflette non solo sui nostri concittadini e sulle aziende agricole, ma anche su coloro che tornano a Sanper visitare i propri cari.