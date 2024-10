Sport.quotidiano.net - Pistoia cerca risposte con Varese. Paschall punta al ritorno in campo

(Di sabato 26 ottobre 2024) Una partita, quella di domani contro(palla a due alle 19 alla Itelyum Arena), che si porta con sé tante domande a cui dover dare delle. La prima ed anche la più importante riguarda il tipo di reazione che avrà la squadra dopo la sconfitta contro Venezia con tutti gli annessi e connessi e, soprattutto, dopo tutto il caos che si è venuto a creare. E’ inutile e impossibile fare finta di niente, perché è innegabile che domenica scorsa nella testa dei giocatori c’era qualcosa che non girava a dovere e il riferimento alla situazione che si era venuta a creare in panchina non è per nulla casuale. La squadra è apparsa spenta, slegata e senza un’anima, ma soprattutto, cosa non di poco conto, senza un gioco. I giocatori sembravano disorientati tanto che sono stati costretti a ricorrere al "fai da te" per arrivare in fondo alla partita.