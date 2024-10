Pechino Express 2025: la nuova avventura tra Filippine, Thailandia e Nepal, in esclusiva Sky e NOW (Di sabato 26 ottobre 2024) QUEST’ANNO Pechino ExpressSALE FINO AL TETTO DEL MONDO9 COPPIE IN GARA TRA Filippine, Thailandia E Nepal Virna Toppi e Nicola Del FreoGianluca Fubelli (Scintilla) e Federica CambaJey e Checco Lillo Ivana Mrázová e Giaele De Donà Jury Chechi e Antonio Rossi Giulio Berruti e Nicolò MalteseNathalie Guetta e Vito BucciDolcenera e Gigi Campanile Samanta e Debora Togni Conduce COSTANTINO DELLA GHERARDESCAInviato speciale FRULA nuova EDIZIONE NEL 2025 IN esclusiva SU SKY E IN STREAMING SOLO SU NOWLa nuova carovana di Pechino Express è pronta a partire: stanno per iniziare le riprese della nuova avventura dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, Digital-news.it - Pechino Express 2025: la nuova avventura tra Filippine, Thailandia e Nepal, in esclusiva Sky e NOW Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di sabato 26 ottobre 2024) QUEST’ANNOSALE FINO AL TETTO DEL MONDO9 COPPIE IN GARA TRAVirna Toppi e Nicola Del FreoGianluca Fubelli (Scintilla) e Federica CambaJey e Checco Lillo Ivana Mrázová e Giaele De Donà Jury Chechi e Antonio Rossi Giulio Berruti e Nicolò MalteseNathalie Guetta e Vito BucciDolcenera e Gigi Campanile Samanta e Debora Togni Conduce COSTANTINO DELLA GHERARDESCAInviato speciale FRULAEDIZIONE NELINSU SKY E IN STREAMING SOLO SU NOWLacarovana diè pronta a partire: stanno per iniziare le riprese delladello show Sky Original prodotto da Banijay Italia,

