Napoli-Lecce, Rafia in press conference (Di sabato 26 ottobre 2024) Napoli-Lecce è terminata con la vittoria di misura dei partenopei per 1-0. Gli azzurri hanno trovato di fronte un Lecce bravo a chiudersi. I salentini hanno anche provato ad agire di contropiede. Hamza Rafia, centrocampista del Lecce, ha parlato in press conference dopo la sconfitta contro il Napoli. Il centrocampista giallorosso è apparso dispiaciuto per la sconfitta, ma anche rincuorato dalla prestazione sua e dei compagni. Di seguito le sue parole di fronte alla stampa. Napoli-Lecce, Rafia: “E’ stata una settimana difficile” Così Rafia : “Peccato per la sconfitta, ma abbiamo giocato bene. E’ stata una settimana difficile. Il mister ha grande qualità, ci ha trasmesso serenità. Il presidente ci ha dato fiducia ed anche in campo si è visto. Il mister mi ha chiesto di dare una mano a Dorgu. Credo di aver fatto il mio lavoro senza palla. Col possesso palla potevamo fare di più. Terzotemponapoli.com - Napoli-Lecce, Rafia in press conference Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di sabato 26 ottobre 2024)è terminata con la vittoria di misura dei partenopei per 1-0. Gli azzurri hanno trovato di fronte unbravo a chiudersi. I salentini hanno anche provato ad agire di contropiede. Hamza, centrocampista del, ha parlato indopo la sconfitta contro il. Il centrocampista giallorosso è apparso dispiaciuto per la sconfitta, ma anche rincuorato dalla prestazione sua e dei compagni. Di seguito le sue parole di fronte alla stampa.: “E’ stata una settimana difficile” Così: “Peccato per la sconfitta, ma abbiamo giocato bene. E’ stata una settimana difficile. Il mister ha grande qualità, ci ha trasmesso serenità. Il presidente ci ha dato fiducia ed anche in campo si è visto. Il mister mi ha chiesto di dare una mano a Dorgu. Credo di aver fatto il mio lavoro senza palla. Col possesso palla potevamo fare di più.

