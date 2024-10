Bergamonews.it - Molto nuvoloso con piogge diffuse

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ecco le previsioni meteo per questo fine settimana a cura del Centro Meteorologico Lombardo. ANALISI SINOTTICA L’approfondimento di una depressione dalla Gran Bretagna verso la penisola Iberica richiama sulla nostra regione correnti umide da sud/ovest che preannunciano l’arrivo di una perturbazione atlantica nella giornata odierna, responsabile di un nuovo peggioramento su tutto il nord Italia che proseguirà più debole nella giornata di domenica. La prossima settimana il tempo si preannuncia in miglioramento per il rafforzamento di un’area di alta pressione, con la possibilità di riduzioni di visibilità in pianura per via di nebbie o foschie. Le temperature subiranno piccole oscillazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente condizionate dal livello di copertura nuvolosa.