Meloni sferza la sinistra: “Spia dalla serratura, noi andiamo avanti” (Di sabato 26 ottobre 2024) La premier ha chiesto un maggiore supporto e collaborazione da parte dei suoi alleati, enfatizzando la necessità di unità per affrontare le sfide del presente e costruire un futuro migliore per l'Italia L'articolo Meloni sferza la sinistra: “Spia dalla serratura, noi andiamo avanti” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Meloni sferza la sinistra: “Spia dalla serratura, noi andiamo avanti” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La premier ha chiesto un maggiore supporto e collaborazione da parte dei suoi alleati, enfatizzando la necessità di unità per affrontare le sfide del presente e costruire un futuro migliore per l'Italia L'articolola: “, noi” proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ue - Meloni sferza l’opposizione : “Sostenga Fitto - orgoglio italiano. Sui migranti siamo un modello” - Per una volta, almeno per una volta… Giorgia Meloni, in aula, si rivolge direttamente all’opposizione, chiedendo di mettere da parte – per una volta – le logiche e gli interessi di partito per dare una prova di unità, in Europa, sulla nomina a ... (Secoloditalia.it)