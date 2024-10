Ilgiorno.it - La battaglia dei sindaci: "Guadagna solo lo Stato"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)in prima linea contro l’azzardo patologico, ma con le armi spuntate. Lo sottolinea Cesare Sambrici, sindaco del comune di Caino, piccolo comune vicino a Brescia che risulta tra quelli in cui la giocata media pro-capite è il doppio della media nazionale nel 2023, secondo i dati elaborati da Federconsumatori e Isconn. "Lo scorso anno sono stati spesi più di 6,5 milioni di euro per l’azzardo online - spiega Sambrici -. Per fare un paragone, il nostro bilancio è di 2,5 milioni, si capisce che è una cosa abnorme che non mi sarei aspettato". Di slot, in paese, non ce ne sono molte, e ciò vuol dire che si gioca soprattutto in casa, dove è più facile nascondere i segnali della dipendenza. "Noi ci siamo attivati subito con alcune iniziative insieme a Comunità montana della Valtrompia ed a Civitas, società in-house.