Cultweb.it - I Beatles fumarono davvero una canna alle spalle della regina Elisabetta il giorno in cui diventarono Baronetti?

Leggi tutta la notizia su Cultweb.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Per quanto ifossero un gruppo di artisti sopra le righe e poco propensi alla normalità, nessuno di loro fumòmarijuana a marginecerimonia che li trasformò in. Il 26 ottobre 1965, infatti, iricevettero dmaniII la croce simbolo del loro titolo di Membri dell’Ordine dell’Impero Britannico. Uno dei riconoscimenti più alti, concepiti dalla monarchia inglese, per omaggiare tutte le personalità che si sono distinte come ambasciatricicultura britannica nel mondo. Con quattro ragazzi proletari di Liverpool al cospettopiù nota sovranaTerra l’imprevisto era dietro l’angolo. Si diffuse ai tempi la voce che per calmare l’agitazione i Fab Four avessero fumato unanel backstage. Voce alimentata anche dalla personalità istrionica di Lennon a cui non pareva vero scandalizzare i benpensanti.