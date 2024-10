Bergamonews.it - Gasperini, 400 e lode: “Tifosi, squadra e città: non poteva esserci messaggio più bello”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Bergamo. “Avessimo potuto farne uno col Celtic sarebbe stato meglio”. Il pensiero con un filo di ironia di Gian Pieroè lo stesso di quasi tutti idell’Atalanta dopo il 6-1 rifilato al Verona, ma non per questo sminuisce la grande serata vissuta nel giorno della panchina numero 400 con la Dea. “Lo striscione della Sud è stato bellissimo, non solo per il ringraziamento, ma perché è riferito a: non potevo ricevere unpiùdi questo”. “La prestazione è stata molto simile a mercoledì: lasta bene, abbiamo giocato con precisione, tutti e tre gli attaccanti hanno fatto reparto molto bene. C’era anche il rammarico perché forse anche quella partita sarebbe stata molto simile. Magari avrebbe preso un’altra piega, come era successo anche col Genoa in campionato.