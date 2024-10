F1 GP Messico 2024 Russell | Gran botto ma sono ok Hamilton | Raccolto buone informazioni

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) “È stato un bell’incidente, all’inizio mi sentivo un po’ senza fiato ma sto bene. Nonsicuro di cosa sia successo, se è stato il cordolo o la macchina che ha un po’ rimbalzato, ma ero già contro il muro prima di avere la possibilità di riprendere il controllo”. Così Georgeha commentato l’incidente avuto nelle FP2 del GP deldi F1. Il pilota della Mercedes, che aveva invece chiuso al primo posto la FP1, ha aggiunto: “Purtroppo ora il team dovrà lavorare molto nel garage, sembra che ne capiti una dietro l’altra, in questo periodo. È frustrante, dopo il risultato nella prima sessione. Ora sarà importante la FP3 per sistemare la macchina in vista della qualifica”.