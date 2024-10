Croazia l’Hajduk di Gattuso batte la Lokomotiv Zagabria 2-1 | terzo successo consecutivo

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)Spalato divince ancora. La squadra allenata dal tecnico italiano2-1 in casa lain un match valido per l’11 esima giornata del massimo campionato croato e ottiene così la terza vittoria consecutiva. Al 7? Livaja (ex Cesena, Inter, Atalanta ed Empoli) sblocca il risultato, al 27? pareggiano gli ospiti con Cop, ma al 76? Sigur segna il gol della vittoria per il 2-1 finale. In classificaè in testa con 27 punti, 7 in più di Rijeka e Dinamoche devono ancora recuperare una partita rispettivamente contro Varazdin e Osijek.dila2-1:SportFace.